Son dakika haberleri | Eskişehir'de eşiyle ilişkisi bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Hekim Bingöl'ü bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ali Ş. hakkında, "kasten adam öldürmek" suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Ş'nin yanı sıra öldürülen Hekim Bingöl'ün (49) eşi ve oğlu ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Ali Ş, olay anında kendisini savunmak istediğini belirterek, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Öldürülen Hekim Bingöl'ün yakınları sanık Ali Ş'nin "canavarca hisle, eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Konya'nın Yunak ilçesinde kendisinden haber alınamayan Hekim Bingöl'ü (49), Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Aydınlı köyü yakınlarında boğazını keserek öldüren zanlı Ali Ş. İstanbul'da yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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