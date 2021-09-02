Son dakika haberleri... Eskişehir'de direksiyon başında kalp krizi geçirerek aracıyla duvara çarpan sürücü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Eskişehir'de direksiyon başında kalp krizi geçirerek aracıyla duvara çarpan sürücü öldü

Son dakika haberleri... Eskişehir'de direksiyon başında kalp krizi geçirerek aracıyla duvara çarpan sürücü öldü
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kullandığı araçta kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kullandığı araçta kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 72 yaşındaki Ahmet Gökhan, 06 CKP 950 plakalı otomobiliyle Göktepe Mahallesi'nden Kaldırım Mahallesi'ne giderken kalp krizi geçirdi.

Kontrolden çıkıp yol kenarındaki duvara çarparak duran araçta bulunan sürücü için kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yaşamını yitirdiği belirlenen Gökhan'ın cansız bedeni, Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Aldığı damacana suyun içinden hortum çıktı
Aldığı damacana suyun içinden hortum çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hamid Karzai Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Haluk Levent
Spor Ali Koç Muslera Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri... Eskişehir'de direksiyon başında kalp krizi geçirerek aracıyla duvara çarpan sürücü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 13:26:42. #1.16#

title