Son dakika haberleri... Eskişehir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

ESKİŞEHİR'de terör örgütü Deaş ile irtibatlı oldukları suçlamasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüphelinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre takip edilen 9 şüpheli, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile yasaklanmış kitap ve dergiler ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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