Son dakika haberleri! Eskişehir'de bir iş yerinin önündeki plastik boruların çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir iş yerinin önündeki plastik boruların çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki bir işyerinin önüne gelen kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi duvara montelenmiş plastik boruyu yerinden koparıp olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.