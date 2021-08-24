Son dakika haberleri: Eskişehir'de bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı
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Son dakika haberleri: Eskişehir'de bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberleri: Eskişehir'de bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Eskişehir'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tepebaşı ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki sirke fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görevliler yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Tesiste hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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