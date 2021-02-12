Son dakika haberleri: Eskişehir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Eskişehir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

12.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:56
Son dakika haberleri: Eskişehir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi'nde husumetli Sezai Salık (49) ile Y.B. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.B, av tüfeğiyle Salık'a ateş etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Salık'ın cenazesi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Jandarma tarafından yakalanan şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlının annesi ve kardeşinin de ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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