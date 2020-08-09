Son dakika haberleri! Eskişehir'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Son dakika haberleri! Eskişehir'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Son dakika haberleri! Eskişehir'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
09.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 09.08.2020 10:39

Eskişehir'de 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.

Polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.M, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

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