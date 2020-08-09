Son dakika haberleri! Eskişehir'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
09.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 09.08.2020 10:39
Eskişehir'de 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.
Polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.M, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Kaynak: AA