Son dakika haberleri: Eskişehir'de 3 kişilik ailenin öldürülmesi olayını aydınlatan polisler başarı belgesiyle ödüllendirildi

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de bir çift ve 4 yaşındaki çocuklarının cinayetini aydınlatan polislere başarı belgesi verildi.

Eskişehir'de bir çift ve 4 yaşındaki çocuklarının cinayetini aydınlatan polislere başarı belgesi verildi.

Vali Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kamuran Turan, Asayiş Şube Müdürü Ayhan Demirtaş ile beraberindeki özel ekiplerde görevli iki amir ve 3 polisi makamında kabul etti.

Olayın aydınlatılmasında üstün gayret gösteren polisleri tebrik eden Vali Ayyıldız, soruşturmada görev alanları başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında 16 Şubat'ta İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile çocukları Doruk'un cansız bedenleri bulunmuştu. Bıçaklanarak yaşamını yitirdiği belirlenen aile üyelerinin ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince özel ekipler oluşturulmuştu. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen, ailenin yakınları ve komşularının ifadelerine başvuran ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar