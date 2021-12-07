Son dakika haberleri: ESKİ UZMAN ÇAVUŞ, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KORUYAN JANDARMALARLA ÇATIŞTI; 1 ASTSUBAY YARALANDI
Son dakika haberler: TOKAT'ta koruma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz'a (26) saldırmak için köydeki eve giden eski uzman çavuş Ömer Solmaz (30) burada nöbet tutan jandarmalarla çatıştı.
TOKAT'ta koruma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz'a (26) saldırmak için köydeki eve giden eski uzman çavuş Ömer Solmaz (30) burada nöbet tutan jandarmalarla çatıştı. Olayda jandarma astsubay Ferhat Koyun yaralandı.