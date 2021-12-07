Son dakika haberleri: ESKİ UZMAN ÇAVUŞ, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KORUYAN JANDARMALARLA ÇATIŞTI; 1 ASTSUBAY YARALANDI - Haberler
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Son dakika haberleri: ESKİ UZMAN ÇAVUŞ, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KORUYAN JANDARMALARLA ÇATIŞTI; 1 ASTSUBAY YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: TOKAT'ta koruma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz'a (26) saldırmak için köydeki eve giden eski uzman çavuş Ömer Solmaz (30) burada nöbet tutan jandarmalarla çatıştı.

TOKAT'ta koruma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz'a (26) saldırmak için köydeki eve giden eski uzman çavuş Ömer Solmaz (30) burada nöbet tutan jandarmalarla çatıştı. Olayda jandarma astsubay Ferhat Koyun yaralandı.

Son dakika haberleri: ESKİ UZMAN ÇAVUŞ, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KORUYAN JANDARMALARLA ÇATIŞTI; 1 ASTSUBAY YARALANDI

Son dakika haberleri: ESKİ UZMAN ÇAVUŞ, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KORUYAN JANDARMALARLA ÇATIŞTI; 1 ASTSUBAY YARALANDI

Son dakika haberleri: ESKİ UZMAN ÇAVUŞ, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KORUYAN JANDARMALARLA ÇATIŞTI; 1 ASTSUBAY YARALANDI

Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı

Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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