Son dakika haberleri: ESKİ UZMAN ÇAVUŞ, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KORUYAN JANDARMALARLA ÇATIŞTI; 1 ASTSUBAY YARALANDI

TOKAT'ta koruma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz'a (26) saldırmak için köydeki eve giden eski uzman çavuş Ömer Solmaz (30) burada nöbet tutan jandarmalarla çatıştı. Olayda jandarma astsubay Ferhat Koyun yaralandı.

Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet