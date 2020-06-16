Son dakika haberleri | Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: "Tarih, darbecilerin Mursi'ye davranış biçimini affetmeyecek"
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Son dakika haberleri | Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: "Tarih, darbecilerin Mursi'ye davranış biçimini affetmeyecek"

Son dakika habere göre Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, "Darbeciler yalnızca siyasi olarak değil itibarlarıyla da büyük bedel ödeyecek.

Son dakika haberleri | Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki:
16.06.2020 22:33 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:15

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, "Darbeciler yalnızca siyasi olarak değil itibarlarıyla da büyük bedel ödeyecek. Tarih, darbecilerin merhum Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye davranış biçimini affetmeyecek." dedi.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının birinci yılı dolayısıyla İstanbul'da "Muhammed Mursi'nin vefatının birinci yılı... Arap Baharı nereye vardı?" başlıklı bir konferans düzenlendi.

"Arabi 21" isimli haber sitesi tarafından düzenlenen konferansta yayınlanan video kaydında Merzuki, şunları kaydetti:

"Darbeciler yalnızca siyasi olarak değil itibarlarıyla da büyük bedel ödeyecek. Tarih, darbecilerin merhum Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye davranış biçimini affetmeyecek.

Siyasi bağlılıklarımız ne olursa olsun, İslamcılarla aynı görüşte olmasak da Muhammed Mursi'yi demokrasi şehidi olarak görmeye devam edeceğiz. Her ölüm yıl dönümünde onu anmaya devam edeceğiz ve her anmada maruz kaldığı vahşi davranışları hatırlayacağız."

"Mursi yönetimde daha fazla kalsaydı Mısır, kalkınma, gelişme ve özgürlüğe tanık olacaktı"

Öte yandan konferansa katılarak bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Mursi'nin öldürülmesinin, bu suç karşısında sessizliğini koruyan uluslararası toplumun iki yüzlülüğünü ortaya çıkardığını belirtti.

Aktay, "Mursi tutuklu değildi, kaçırılmıştı. Ölümü, yalnızca Mısır'ın değil sessizliğiyle küresel rejimin de işlediği suçları gözler önüne seriyor. Mursi, Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanıydı." dedi.

Mursi'nin görevi süresince sadece bir yıl iktidarda kaldığını hatırlatan Aktay, "Emin olun eğer Mursi yönetimde daha fazla kalsaydı Mısır, kalkınma, gelişme, özgürlük ve insanlık onuruna tanık olacaktı." diye konuştu.

Aktay, "Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi unutulmayacak. O, hala önemli bir ulusal sembol olmayı sürdüren Ömer Muhtar gibi direnişin sembolü haline geldi." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 17 Haziran 2019'da, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması sırasında baygınlık geçirmiş, ardından hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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