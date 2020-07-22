Son dakika haberleri... Eski sporcu ve antrenör Aytaç Kuru vefat etti Son dakika spor haberi: Eski sporcu ve antrenör Aytaç Kuru 30 yaşında hayatını kaybetti.

Eski sporcu ve antrenör Aytaç Kuru 30 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Eski sporcu ve antrenör Aytaç Kuru'nun geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldığını üzülerek öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA