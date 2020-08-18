Son dakika haberleri | Eski sevgilisini öldüren Seher: Sinirlerime hakim olamadım (2)
Son dakika haberi: SEHER TUTUKLANDI, EŞİ SERBESTKaraman'da eski sevgilisi Ömer Köfün'ü av tüfeği ile vurarak öldüren Seher E. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi Oğuzhan E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
18.08.2020 20:06 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:18
SEHER TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST
Karaman'da eski sevgilisi Ömer Köfün'ü av tüfeği ile vurarak öldüren Seher E. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi Oğuzhan E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Kaynak: DHA