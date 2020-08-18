Son dakika haberleri | Eski sevgilisini öldüren Seher: Sinirlerime hakim olamadım (2) Son dakika haberi: SEHER TUTUKLANDI, EŞİ SERBESTKaraman'da eski sevgilisi Ömer Köfün'ü av tüfeği ile vurarak öldüren Seher E. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi Oğuzhan E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SEHER TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST Karaman'da eski sevgilisi Ömer Köfün'ü av tüfeği ile vurarak öldüren Seher E. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi Oğuzhan E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA