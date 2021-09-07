Son dakika haberleri! Eski polis memuru 2 kilo kristal uyuşturucuyu satamadan yakalandı
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Son dakika haberleri! Eski polis memuru 2 kilo kristal uyuşturucuyu satamadan yakalandı

Son dakika haberleri! Eski polis memuru 2 kilo kristal uyuşturucuyu satamadan yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: DENİZLİ (İHA) – Denizli'de şehir dışından getirdiği 2 kilo kristal uyuşturucu maddeyi bir çay bahçesinde satmaya hazırlanan eski polis memuru, jandarma narkotik tümlerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de şehir dışından getirdiği 2 kilo kristal uyuşturucu maddeyi bir çay bahçesinde satmaya hazırlanan eski polis memuru, jandarma narkotik tümlerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Denizli'ye uyuşturucu madde getireceği ve satacağı bilgisi alınan A.K. (60) isimli şüpheli takibe alındı. Jandarma Narkotik Tümleri tarafından adım adım izlenen A.K., yapılan fiziki takip sonucu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Gerzeli Caddesi kesişiminde bulunan çay bahçesine geldiğinde operasyon için düğmeye basıldı. Getirdiği uyuşturucu maddeyi satmaya hazırlanan A.K., Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Köpek Timi işbirliğinde yapılan operasyon ile suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve elinde bulundurduğu poşette narkotik dedektör köpeği tarafından yapılan aramada 2 kilogram metamfetamin (kristal) uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Bir dönem polislik yapan ve daha sonra görevinden istifa ettiği öğrenilen şüpheli A.K., jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan eski polis, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Son dakika haberleri! Eski polis memuru 2 kilo kristal uyuşturucuyu satamadan yakalandı
Son dakika haberleri! Eski polis memuru 2 kilo kristal uyuşturucuyu satamadan yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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