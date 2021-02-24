Son dakika haberi: Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye aktarmalı olarak Lübnan'a kaçırılması davasında karar çıktı.
24.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:32
Son dakika haberleri... Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye aktarmalı olarak Lübnan'a kaçırılması davasında karar çıktı.
Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye aktarmalı olarak Lübnan'a kaçırılması davasında karar çıktı. Mahkeme Nissan CEO'sunun kaçırılmasına yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan Havayolu Şirketi Yöneticisi Okan Kösemen, pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL