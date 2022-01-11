Son dakika haberleri: Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç avukatın kuzeni konuştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç avukatın kuzeni konuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç avukatın kuzeni konuştu -Gamzenur Akyel: "Melek gibiydi.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç avukatın kuzeni konuştu

-Gamzenur Akyel: "Melek gibiydi. Kendisi avukattı. İyi bir insandı. Müvekkili bir kadını öldürmüşse o davaya bile bakmıyordu"

İSTANBUL - Tuzla'daki bir restoranda eski nişanlısı tarafından öldürülen genç avukat Dilara Yıldız'ın kuzeni Gamzenur Akyel, o gece yaşananları anlattı.

Tuzla'daki bir restoranda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürülmüştü. Katil zanlısı Oktay Dönmez olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti. Genç avukatın otopsi işlemleri sürerken, Adli Tıp Kurumu önündeki beklen Gamzenur Akyel, o gece yaşananları anlattı.

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Gamzenur Akyel, "Kuzenimin evine anahtarsız bir şekilde giriyor ve üstün güvenlikli bir sitede 10 gün boyunca kuzenimin evinde kalıyor. Dün akşam kuzenim eve geldiğinde evde görüyor. Silah zoruyla kuzenimi tutuyor kendisi astsubaydı. Ardından yemek yemek için dışarı çıkıyorlar. Sanırım kuzenim onu karakolun yanındaki ciğerciye götürüyor. En sonra orda 4 -5 kurşunla öldürüyor. Melek gibiydi. Kendisi avukattı. İyi bir insandı. Müvekkili bir kadını öldürmüşse o davaya bile bakmıyordu. Çok hassastı çok duyarlıydı bu konularda. O kadar iyi bir insandı. Çok acılıyız. Kendisi hakkında zaten uzaklaştırma kararı vardı. Buna rağmen kuzenimin evine girmiş" dedi.

Son dakika haberleri: Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç avukatın kuzeni konuştu

Son dakika haberleri: Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç avukatın kuzeni konuştu

Son dakika haberleri: Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç avukatın kuzeni konuştu

Avukatı katleden cani eski nişanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Cinayet öncesini tek tek anlattı

Avukatı katleden cani eski nişanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Cinayet öncesini tek tek anlattı

 Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız'ın 'Dayı beni kurtar' mesajı attığı ortaya çıktı

Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız'ın "Dayı beni kurtar" mesajı attığı ortaya çıktı

 Avukat Dilara Yıldız'ın ölümünde korkunç detaylar! Genç kızın başına silah dayayıp, senet imzalatmaya çalışmış

Avukat Dilara Yıldız'ın ölümünde korkunç detaylar! Genç kızın başına silah dayayıp, senet imzalatmaya çalışmış

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title