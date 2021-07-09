Son dakika haberleri: Eski Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın eşi Cihan Sedat hayatını kaybetti

Son dakika haber... Eski Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın eşi Cihan Sedat, tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın eşi Cihan Sedat, tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Sedat'ın eşinin vefatı nedeniyle ülkenin büyük bir kederle yas tuttuğu belirtildi.

Cihan Sedat'ın en zor koşullarda eşine verdiği destekle Mısır kadını için bir model olduğu ifade edilen açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Kahire'deki bir yola Sedat'ın isminin verilmesi ve ailesine Kemal Nişanı takdim edilmesi için kararname çıkardığı aktarıldı.

Yerel basında çıkan haberlerde ise tedavi için gittiği ABD'den Mısır'a dönen Cihan Sedat'ın 30 gündür uluslararası sağlık merkezlerinden birinde yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Kahire'de İngiliz vatandaşlığına sahip Mısırlı bir baba ile İngiliz bir annenin çocuğu olarak 1933'te dünyaya gelen Cihan Sedat, eşi Enver Sedat'ın Mısır Cumhurbaşkanlığı görevini üstlendiği dönemde (1970-1981) sosyal hizmetlerde oynadığı rolle ön plana çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak