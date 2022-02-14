Son dakika haberleri: Eski Lübnan Başbakanı Hariri, ölümünün 17. yılında mezarı başında anıldı

Lübnan'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Refik el-Hariri için ölümünün 17. yılında anma etkinliği düzenlendi.

Hariri'nin başkent Beyrut'taki mezarı başında düzenlenen törene, başta oğlu ve Müstakbel Hareketi'nin lideri Saad el-Hariri olmak üzere siyasetçiler ve binlerce kişi katıldı.

Oğul Hariri, babası için dua ettikten sonra konuşma yapmadan alandan ayrıldı.

Refik Hariri, 17 yıldan bu yana ilk kez konuşma yapılmadan basit bir törenle anılmış oldu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise mezarı ziyaret ettikten sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yokluğuyla silinemeyecek eserler bırakan ve her alanda gösterdiği gayretle Hariri'nin hatırası bu ülkenin tarihinde aydınlık bir dönemi temsil etmektedir." ifadesini kullandı.

Mikati, ülkenin içinden geçtiği bu zor dönemde, Hariri'nin tüm zorluklar ve engellerle mücadele azmini ve hikmetini özellikle yad ettiklerini vurguladı.

Lübnan'ın tarihi siyasi suikastlarla dolu

Jeopolitik konumu ve çok parçalı etnik ve dini yapısı göz önüne alındığında iç siyasi çekişmelerin eksik olmadığı Lübnan'ın tarihinde siyasi suikastlar önemli bir yer tutuyor.

Orta Doğu'da siyasi suikastların en çok yaşandığı ülke olarak dikkati çeken Lübnan'da Fransa'nın manda yönetiminden kurtularak bağımsızlığına kavuştuğu 22 Kasım 1943'ten bu yana iki cumhurbaşkanı ve 3 başbakanın yanı sıra çok sayıda siyasetçi, din adamı ve gazeteci suikast sonucu hayatını kaybetti.

Refik Hariri suikastı

Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri, 2005'te bomba yüklü araçla düzenlenen suikast sonucu korumaları ve yardımcılarıyla hayatını kaybetmişti.

Lübnan hükümeti, ülkedeki bölünmüşlük ve karışıklığı da dikkate alarak Hariri suikastı konusunu Birleşmiş Milletlere devretmişti. BM Güvenlik Konseyi de 29 Mart 2006'da Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin kurulmasına karar vermişti.

Haziran 2007'de statüsünün yürürlüğe girmesinden sonra 1 Mart 2009'da çalışmalarına başlayan Uluslararası Lübnan Mahkemesi, suikastın faili Selim Cemil Ayyaş hakkındaki kararını 11 Aralık 2020'de açıklamıştı.

Mahkeme, Hariri ve beraberindeki 21 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve gıyaben yargılanan Hizbullah örgütü üyesi Ayyaş'ı, 5 kez müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkemeyi ve kararını kabul etmeyen Hizbullah örgütü, suikastı İsrail'in işlediğini öne sürerek söz konusu mahkemenin, kararlarıyla kendisinden intikam alındığını iddia ediyor.