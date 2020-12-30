Son dakika haberleri | Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov adına, yaratıcı girişimleri desteklemek için vakıf kuruldu
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Son dakika haberleri | Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov adına, yaratıcı girişimleri desteklemek için vakıf kuruldu

30.12.2020 17:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:49
Son dakika haberleri | Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov adına, yaratıcı girişimleri desteklemek için vakıf kuruldu

Gelen son dakika haberine göre Kırgızistan'da protestolar üzerine Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Sooronbay Ceenbekov, adıyla vakıf kuruldu.

Kırgızistan'da protestolar üzerine Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Sooronbay Ceenbekov, adıyla vakıf kuruldu.

Ceenbekov'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sooronbay Ceenbekov Vakfının kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, vakfın amacının "Toplumun manevi, kültürel ve bilimsel potansiyelinin artırılmasına yardımcı olmak ve aynı zamanda ülkeyi geliştirmeye yönelik yaratıcı girişimleri desteklemek." olduğu kaydedildi.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan genel seçimleri kaybettiği açıklanan siyasi partilerin taraftarlarınca 5 Ekim'de düzenlenen gösteriler şiddete dönüşmüş, cumhurbaşkanlığı ile parlamento binaları işgal edilmişti.

Ülkeyi 3 yıldır yöneten Ceenbekov, tarihte halkının kanını döktüren cumhurbaşkanı olarak anılmak istememediğini belirterek, 15 Ekim'de görevinden istifa etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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