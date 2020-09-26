Son dakika haberleri! Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'nin koronavirüs testi yine pozitif çıktı
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Son dakika haberleri! Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'nin koronavirüs testi yine pozitif çıktı

26.09.2020 16:50 | Son Güncelleme: 26.09.2020 16:54
Son dakika haberleri! Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'nin koronavirüs testi yine pozitif çıktı

Son dakika gelişmesine göre Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin tekrar pozitif sonuç verdiği duyuruldu.

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin tekrar pozitif sonuç verdiği duyuruldu.

İtalya eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı. 2 Eylül'de koronavirüse yakalandığı duyurulan Berlusconi'nin, tedavisinin ardından durumunun iyiye gittiği açıklanmıştı. İtalyan medyası, sık sık test yapılan eski başbakanın tekrar pozitif sonuç verdiğini duyurdu. Berlusconi, 3 gün sonra 84 yaşına girecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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