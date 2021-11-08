Son dakika haberleri... Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 'siyasi ve askeri casusluk' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Son dakika haberleri: Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 'siyasi ve askeri casusluk' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 'siyasi ve askeri casusluk' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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