Son dakika haberleri... Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 'siyasi ve askeri casusluk' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. - Haberler
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Son dakika haberleri... Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 'siyasi ve askeri casusluk' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 'siyasi ve askeri casusluk' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika haberleri: Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 'siyasi ve askeri casusluk' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 'siyasi ve askeri casusluk' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
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