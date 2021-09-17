Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya, tutuklu sanık Altaylı ile avukatı katıldı. Diğer sanık Mehmet Barıner, video konferans aracılığıyla duruşmada hazır edilirken, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou duruşmaya gelmedi.

Enver Altaylı, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasında, MİT'teki çalışmalarının birilerini rahatsız ettiğini, hakkındaki davanın da bu nedenle açıldığını öne sürdü.

İddianame ve mütalaanın, yıllardır medyada kendisine karşı yürütülen kampanyanın bir ürünü olduğunu savunan Altaylı "Yaptıklarımı ve yapmak istediklerimi bilenler, beni sizin huzurunuza çıkardılar. Ben düşüncelerim sebebiyle bazı çevreler tarafından cezalandırılmak isteniyorum." dedi.

"Komplo kuruldu"

Hakkındaki delillerin karşı istihbarat ürünü olduğunu iddia eden Altaylı, iddianamede somut bir delil bulunmadığını, Rus yanlılarının internette yaydığı bilgilerin iddianameye delil olarak konulduğunu savundu.

Kendisine "Rusçu komplo kurulduğunu" öne süren Altaylı, hakkındaki davanın Türk devleti içindeki Rusçu yapılanmanın hangi boyutlara geldiğini gösterdiğini söyledi.

Altaylı, bilgisayarında bulunan belgelere ilişkin savunmasında, iddia makamının iddiasını kanun dışı yollarla elde edilmiş dijital materyallere dayandırdığını, ancak bu dijitallerde de suç unsuru olmadığını öne sürdü.

Altaylı, iddianameye konu olan belgeleri, bir çalışma için topladığını iddia etti.

"Yüz yüze görüşmedim"

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e mektup yazdığı iddiasını kabul etmeyen Altaylı, bu kişiyle görüşmediğini, hayatının hiçbir döneminde de irtibatının olmadığını savundu.

Altaylı, telefonundaki Signal programının örgüt tarafından kullanılan programlardan olmadığını öne sürdü.

ABD'deki Halkbank davasını manipüle etmesi için bir dönem İran masasında görev yapan istihbaratçı Mehmet Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasını da kabul etmeyen Altaylı, Barıner ile yüz yüze görüşmediğini, telefon irtibatının ise 10 saniyelik bir konuşmadan ibaret olduğunu söyledi.

Altaylı, Barıner'in daha sonra reddettiği polis ve savcılıktaki ifadelerinde de yurt dışına kaçmasına yardımcı olacağına ilişkin bir beyan bulunmadığını anlattı.

Enver Altaylı, davanın diğer sanığı Seda Chamatzoglou'nun insan kaçakçılığından gözaltına alındığını ve bu kişi üzerinden kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü.

Davaya, pazartesi devam edilecek.