Son dakika haberleri: Eski istihbaratçı Altaylı'nın yargılandığı davada reddi hakim talebi
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Son dakika haberleri: Eski istihbaratçı Altaylı'nın yargılandığı davada reddi hakim talebi

Son dakika haberi: ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı ile birlikte 4 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi.

Son dakika haberleri: Eski istihbaratçı Altaylı'nın yargılandığı davada reddi hakim talebi
17.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:48

ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı ile birlikte 4 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, sanık Metin Can Yılmaz, reddi hakim talebinde bulundu.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Enver Altaylı, Metin Can Yılmaz, Mehmet Barıner ile tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ve avukatları katıldı. Mahkeme, 3 celsedir savunma yapmayan sanıklar Altaylı ile aynı zamanda Altaylı'nın damadı olan Metin Can Yılmaz'a savunmalarını yapıp yapmayacaklarını sordu. Ancak sanık Yılmaz, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Talebin ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, talebin görüşüldüğünü ve reddedildiğini açıkladı. Sanık avukatları ise kararın bir üst mahkemeye taşıyacaklarını, bu nedenle mahkemenin esasa ilişkin işlem yapamayacağını savundu. Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Enver Altaylı'ya, 'terör örgütü yöneticiliği' ve 'siyasi ve askeri casusluk', Yılmaz ve Barıner'e ise 'terör örgütü üyeliği' ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamaları yönetildi. Altaylı'nın 30 yıldan 42 yıl 6 aya kadar, Yılmaz ve Barıner'in ise 22 yıl 6'şar aydan 35'er yıla kadar hapisleri istendi. İddianamede ayrıca, Altaylı'nın yurt dışına çıkarılması için aynı zamanda damadı olan sanık Metin Can Yılmaz'ın Türkiye ve Almanya vatandaşı Ali Serhat Ilıcak ile birlikte hareket ettiği, Ilıcak'ın da bunun için Muğla'da sanık Seda Chamatzoglou ile temas kurduğu belirtildi. Sanık Chamatzoglou'nun ise, 'örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapsi talep edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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