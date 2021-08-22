Son dakika haberleri | Eski İngiliz Başbakan Blair, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini "trajik, tehlikeli ve gereksiz" olarak niteledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Eski İngiliz Başbakan Blair, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini "trajik, tehlikeli ve gereksiz" olarak niteledi

Son dakika haberleri | Eski İngiliz Başbakan Blair, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini 'trajik, tehlikeli ve gereksiz' olarak niteledi
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Afganistan'ın ve halkının terk edilmesini "trajik, tehlikeli ve gereksiz" olarak niteleyerek, bunun ne Afganların ne de kendilerinin çıkarına olduğunu bildirdi.

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Afganistan'ın ve halkının terk edilmesini "trajik, tehlikeli ve gereksiz" olarak niteleyerek, bunun ne Afganların ne de kendilerinin çıkarına olduğunu bildirdi.

Blair, başkanlığını yürüttüğü "Tony Blair Küresel Değişim Enstitüsü"nün web sayfasında "Afganistan Halkını Neden Terk Etmemeliyiz - Onların ve Bizim İyiliğimiz İçin" başlıklı yazı kaleme aldı.

Afganistan'dan çekilme kararının, "sonsuz savaşları sona erdirmekle ilgili embesil bir slogana itaat ederek verildiğini" belirten Blair, müttefik birliklerin Afganistan'dan çıkışının cihatçı grupları sevindireceği yorumunda bulundu.

Blair, "Afganistan'ın ve halkının terk edilmesi trajik, tehlikeli, gereksiz, ne onların ne de bizim çıkarımıza." değerlendirmesinde bulundu.

"Bazı ciddi hatalar yaptığımıza şüphe yok"

Tony Blair, Afganistan konusunda hatalar yapıldığını kabul ederek şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan'ı başarısız bir terör devletinden iyileşmekte olan, işleyen bir demokrasiye dönüştürme umudunu büyük bir taahhütle destekledik. Yanlış bir hırs olabilirdi ama aşağılayıcı bir hırs değildi. Takip eden yıllarda bazı ciddi hatalar yaptığımıza şüphe yok ama bizim hatalarımıza verilen tepki, ne yazık ki başka hatalar oldu. Bugün, demokrasinin getirilmesini ütopik bir yanılsama ve neredeyse her türden müdahale olarak gören bir ruh halindeyiz."

Blair, dünyanın şimdi Batı'nın nerede durduğundan emin olmadığını çünkü Afganistan'dan bu şekilde çekilme kararının büyük bir strateji tarafından değil, siyaset tarafından yönlendirildiğinin çok açık olduğunu kaydetti.

Ülkesinin herkes tahliye edilene kadar Afganistan'da kalmasının "ahlaki bir yükümlülüğü" olduğunu belirten Blair, "Sorumluluğumuz olanlara, bize yardım eden, yanımızda duran ve yanlarında durmamızı talep etme hakkına sahip olan Afganları tahliye etmeli ve kalacak yer vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Eski İngiliz Başbakan, bunun "isteksizce değil, derin bir insanlık ve sorumluluk duygusuyla" yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin tüm Afgan halkını kapsaması ve temsil etmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin tüm Afgan halkını kapsaması ve temsil etmesi gerektiğini belirtti.
İngiltere: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz
İngiltere: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Adem Murat Yücel Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sibel Can Demet Akalın Davut Güloğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri | Eski İngiliz Başbakan Blair, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini "trajik, tehlikeli ve gereksiz" olarak niteledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 12:19:01. #1.14#

title