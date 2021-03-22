Son dakika haberleri! Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Son dakika haberleri! Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

22.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:58
Son dakika haberleri! Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,

Son dakika haberleri... Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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