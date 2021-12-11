Son dakika haberleri! Eski Esnaf Odaları Birlik Başkanı, Korona virüsten hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri! Eski Esnaf Odaları Birlik Başkanı, Korona virüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Eski Esnaf Odaları Birlik Başkanı, Korona virüsten hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi: KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de şehir esnafından eski Esnaf Odaları Birlik Başkanı ve Elektrikçiler Odası Başkanlığı görevini yürüten Kenan Kerimoğlu, Korona virüsten hayatını kaybetti.

KIRŞEHİR (İHA) - KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de şehir esnafından eski Esnaf Odaları Birlik Başkanı ve Elektrikçiler Odası Başkanlığı görevini yürüten Kenan Kerimoğlu, Korona virüsten hayatını kaybetti.

15 gün önce korona virüse yakalanan ve Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Kerimoğlu, durumunun ağırlaşması üzerine Kayseri Şehir Hastanesine nakledilmişti. Kırşehir'de 2000'li yıllarda birlik başkanlığı görevini üstlenen Kerimoğlu, şehir sorunlarıyla da yakından ilgilendi.

Esnaf Odaları Birliği önünde düzenlene törende meslektaşları ve birlik temsilcileri helallik istedi. Törenin ardından Kerimoğlu'nun cenazesi Ahi Evran Caminde kılınan cenaze namazının ardından Aşıkpaşa Mezarlığına defnedildi. - KIRŞEHİR

Son dakika haberleri! Eski Esnaf Odaları Birlik Başkanı, Korona virüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Eski Esnaf Odaları Birlik Başkanı, Korona virüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Eski Esnaf Odaları Birlik Başkanı, Korona virüsten hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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