Son dakika haberleri... Eski eşinin öldürdüğü kadın ve 2 kızının cenazeleri yanyana defnedildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eski eşinin öldürdüğü kadın ve 2 kızının cenazeleri yanyana defnedildi ERZURUM'da eski eşi Raci Arslan (43) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Gülçin Karabıyık (50) ile kızları Cansu (17) ve Burçin Arslan'ın (24) cenazeleri, gözyaşları içinde yan yana açılan mezarlara defnedildi.