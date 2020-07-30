Son dakika haberleri | Eski eşini öldüren zanlı tutuklandı Gelen son dakika haberlerine göre Niğde'de eski eşini öldürüp, kayınvalidesi ve kayınbabasını ağır yaralayan zanlı Burak K. tutuklandı.

Niğde'de eski eşini öldürüp, kayınvalidesi ve kayınbabasını ağır yaralayan zanlı Burak K. tutuklandı. Eski eşi tarafından öldürülen Süheyla Yılmaz ise Hacıbeyli köyünde toprağa verildi.

Niğde merkez Şahsüleyman Mahallesi'nde 28 yaşındaki eski eşi Süheyla Yılmaz'ı bıçakla öldürdükten sonra kayınvalidesini ve kayınbabasını yaralayan, ardından firar eden Burak K. gece saatlerinde polis tarafından yakalandı. Burak K. emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığında alınan ifadesi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talihsiz kadın Süheyla Yılmaz ise merkeze bağlı Hacıbeyli köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Öte yandan baba Ahmet ile anne Meral Yılmaz ise hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA