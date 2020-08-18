Son dakika haberleri! Eski erkek arkadaşını öldüren kadın adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberleri! Eski erkek arkadaşını öldüren kadın adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberine göre Eski erkek arkadaşını öldüren kadın adliyeye sevk edildi Karaman'da iki çocuk babası adamı pompalı tüfekle vurarak öldüren katil zanlısı eski kız arkadaşı kadın eşiyle birlikte adliyeye sevk edildi.

18.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:07

Eski erkek arkadaşını öldüren kadın adliyeye sevk edildi

KARAMAN - Karaman'da iki çocuk babası adamı pompalı tüfekle vurarak öldüren katil zanlısı eski kız arkadaşı kadın eşiyle birlikte adliyeye sevk edildi.

İki gündür İl Jandarma Komutanlığında sorgusu devam eden S.E, bugün sabah erken saatlerde geniş güvenlik önlemleri altında eşi O.E ile birlikte adliyeye getirildi. Gazetecilerin adliyeye gelişi sırasında 'Cinayeti neden işlediniz' sorusuna S.E, sessiz kalarak cevap vermedi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Morcalı köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ömer Köfün iki arkadaşıyla birlikte yol kenarındaki ağaçlık alanda piknik yaptığı sırada yanlarına otomobille gelen S.E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.E. otomobilde bulunan pompalı tüfekle Köfün'e iki el ateş ederek vurdu. Kanlar içinde yere yığılan adam olay yerinde hayatını kaybetti.

"Öldürdüğü adamın arkadaşlarına ateş etti"

Cinayete kurban giden Ömer Köfün, olay öncesi iki erkek arkadaşıyla birlikte ağaçlık alanda piknik yapıyordu. S.E, yanına çağırarak tartışmaya başladığı Köfün'ü daha sonra arkadaşlarının gözü önünde iki el ateş ederek vurdu. Adamın arkadaşları olanlar karşısında adeta şok oldu. Yerde kanlar içerisinde yatan şahsın başında bir süre bekleyen S.E, yardım gelen arkadaşlarına da gelmemeleri için ateş açtı. Şahsın arkadaşları ise kurşunlara hedef olmamak için kaçarken, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın öldüğünü tespit etti.

Cinayetin sebebi ise S.E ile Ömer Köfün'ün eskiden arkadaşlık yaptıkları, bu durumu kocası O.E'nin duyması üzerine giderek şahsı vurarak öldürdüğü öğrenildi. S.E'nin ifadesinde cinayeti, 'Namusum için yaptım' dediği de ileri sürüldü.

Öldürülen adamın cenazesi öğle namazını müteakip Ahmet Yesevi Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi.

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Son dakika haberleri! Eski erkek arkadaşını öldüren kadın adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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