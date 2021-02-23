Son dakika haberleri | Eski erkek arkadaşı tarafından servis beklerken öldürüldü (2)
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Son dakika haberleri | Eski erkek arkadaşı tarafından servis beklerken öldürüldü (2)

23.02.2021 20:46 | Son Güncelleme: 23.02.2021 20:50
Son dakika haberleri | Eski erkek arkadaşı tarafından servis beklerken öldürüldü (2)

Son dakika gündem haberi... DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLECEKManisa'nın Salihli ilçesinde, çalıştığı tavuk fabrikasındaki işine gitmek için servis beklediği sırada, daha önce hakkında koruma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Yalçın K.

DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Manisa'nın Salihli ilçesinde, çalıştığı tavuk fabrikasındaki işine gitmek için servis beklediği sırada, daha önce hakkında koruma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Yalçın K. (43) tarafından öldürülen Semiha Peker (33), memleketi Sarıgöl ilçesinde yarın toprağa verilecek. Öte yandan, hayatını kaybeden Peker'in yarın doğum günü olduğu öğrenildi.Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'da cinayete tepki göstererek, "Acı haber bugün yanı başımızdan, Salihli'den geldi. Turgutlu'muzda çalışan Semiha Peker, Salihli'de servis beklediği sırada koruma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Yarın büyük umut ve hayallerle yeni yaşını kutlayamaya hazırlanan Semiha kardeşimiz ne yazık ki bugün erkek terörünün kurbanı oldu. Semiha Peker'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa),


Son dakika haberleri | Eski erkek arkadaşı tarafından servis beklerken öldürüldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

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