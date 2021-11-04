Son dakika haberleri... Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın 'cinsel saldırı' davasında mütalaa

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de 20 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanının 5 yıla kadar hapsi istemiyle yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, müştekinin iddialarını doğrulayan hiçbir somut delilin bulunmadığı, tanıkların olaya ilişkin görgüsünün olmadığı ve tanık anlatımlarının sanığın beyanlarının destekler nitelikte olduğu belirtildi.

Ümraniye'de 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 5 yıla kadar hapsi istenen eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık G.Ö.A. katılmazken, müşteki D.A. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, müştekinin iddialarını doğrulayan kamera kaydı, ses kaydı, yazışma, görgüye dayalı tanık beyanı gibi hiçbir somut delilin bulunmadığı, hiçbir tanığın olaya ilişkin görgüsünün olmadığı, tanık anlatımlarının sanığın beyanlarının destekler nitelikte olduğu belirtildi. Sanığın üzerine atılı eylemi gerçekleştirdiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinin kaydedildiği mütalaada, 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince sanığın beraatine karar verilmesi talep edildi.

Sanık avukatı Hasan Ozan Kebapçı, "Müvekkilimin suçu işlemediği sabit olduğundan bahisle beraat kararı verilmesini istiyoruz" dedi. Bunun üzerine müşteki D.A. söz alarak, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Müşteki avukatı Orkun Cam Kumkumoğlu ise, mütalaayı kabul etmediklerini söyleyerek, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatına esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Mart 2020 tarihinde D.A'nın G.Ö.A.'nın kullandığı araçla Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere gittiği, ikilinin bir süre bankta oturarak konuştukları ve daha sonra araca bindikleri anlatılmıştı. G.Ö.A.'nın araç içinde rızası dışında D.A.'yı sarılıp öptüğü ve D.A.'nın sanığı ittiği ileri sürülmüştü. İddianamede, sanığın "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. - İSTANBUL

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