Son dakika haberleri! Eski Bingöl Belediye Başkanı Hikmet Tekin'in ölümünün 41. yılı Son dakika gündem haberine göre Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, eski Bingöl Belediye Başkanı Hikmet Tekin'in şehadetinin 41. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, eski Bingöl Belediye Başkanı Hikmet Tekin'in şehadetinin 41. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sözen, mesajında, MHP'den Bingöl Belediye Başkanı olarak görev yaparken 12 Ağustos 1979 tarihinde Genç ilçesinde katıldığı bir iftar programından dönerken bölücü terör örgütü mensuplarının kurduğu hain pusuda annesi Hurmiye ve kardeşi Ahmet ile şehit edilen Hikmet Tekin ve ailesini rahmet, minnet ve özlemle andıklarını belirtti.

Tekin'in, Bingöl Belediye Başkanı olarak görev yaparken taraflı tarafsız herkes tarafından sevilen ve Bingöl halkının gönlünde taht kuran bir kişiliğe sahip olduğunu aktaran Sözen, "Tekin'in şehadet olayı bütün Bingöl halkı olarak hepimizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Aradan 41 yıl geçmesine rağmen Bingöl halkı bu şahadet haberinin üzüntüsünü halen üzerinden atamamıştır." ifadelerini kullandı.

Sözen, şehit belediye başkanı ve ailesine karşı vefa ve minnet duygusunun bir ifadesi olarak Bingöl halkı ve şehit aileleri olarak şehidin adının yaşatılmasını istediklerini belirterek, bu bağlamda şehidin adının Bingöl Hava Limanına verilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Açıklamasında "Şehitler vurulunca değil unutulunca ölürler." ifadesine yer veren Sözen, şunları kaydetti:

"Biz de şehidimizi unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve asla unutturmayacağımızın bir ifadesi olarak isminin sonsuza dek yaşatılması için Bingöl Havalimanı'na isminin verilmesini gecikmiş yerinde ve doğru bir karar olarak görüyoruz. Şehit Belediye Başkanımız Hikmet Tekin'in isminin havalimanına verilmesi talebi vatanını, milletini, bayrağını seven taraflı tarafsız bütün Bingöl halkı nezdinde kabul görecektir."

Sözen, Hikmet Tekin isminin Bingöl Havalimanına verilmesi için bugün itibari ile Cumhurbaşkanlığı makamına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yazılı taleplerini ilettiklerini anımsattı.

Kaynak: AA