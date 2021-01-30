Son dakika haberleri: Eski bakanlardan Ömer Cahit Kayra hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Ömer Cahit Kayra, 104 yaşında hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayra için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski bakanlarımızdan, değerli bürokrat, siyaset ve devlet adamı Ömer Cahit Kayra'nın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Ömer Cahit Kayra'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ömer Cahit Kayra

Ömer Cahit Kayra, 1917 yılında dünyaya geldi. Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitiren Kayra, İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı, 37. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı görevini yürüttü. Evli ve iki çocuk babası olan Kayra, İngilizce ve Fransızca biliyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen