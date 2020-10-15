Son dakika haberleri... Eski albaya FETÖ'den hapis

Bir son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesörlü ve ardışık arama soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski denizci albay Erbil Kızıldaş, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.