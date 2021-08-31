Eşiyle tartışıp havaya ateş açan adam polisleri harekete geçirdi
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Eşiyle tartışıp havaya ateş açan adam polisleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra balkondan havaya ateş açan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra balkondan havaya ateş açan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kişi oturdukları evde eşiyle tartıştı. Bir süre sonra balkona çıkarak pompalı tüfek ile havaya ateş açan şahsı gören bina sakinleri, durumu polise bildirdi. Olayın yaşandığı yere çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, şüpheli şahıs da kaçtı. Eve giren ekipler, kadının sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Ayrıca, apartmanın altına düşen boş kartuşlar da polis ekipleri tarafından incelendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Eşiyle tartışıp havaya ateş açan adam polisleri harekete geçirdi
Eşiyle tartışıp havaya ateş açan adam polisleri harekete geçirdi
Eşiyle tartışıp havaya ateş açan adam polisleri harekete geçirdi
Eşiyle tartışıp havaya ateş açan adam polisleri harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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