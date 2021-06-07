Son dakika haberleri... Eşiyle tartışan kadının 1. kattan atladığı anlar kamerada
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Son dakika haberleri... Eşiyle tartışan kadının 1. kattan atladığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Eşiyle tartışan kadının 1. kattan atladığı anlar kamerada Adana'da eşiyle tartışan bir kadın 1. kattan atlayarak hastanelik oldu.

Eşiyle tartışan kadının 1. kattan atladığı anlar kamerada

ADANA - Adana'da eşiyle tartışan bir kadın 1. kattan atlayarak hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hülya ve Mahmut S., Elazığ'dan Adana'daki akrabalarının yanına geldi. Burada çift geçim sıkıntısı nedeniyle kavga etti. Kavgadan bunalan Hülya S. birinci kattan atladı. Yere düşerek yaralanan kadın çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede kadının alınan ifadesinde, kendisini kimsenin atmadığını kocasından şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi.

İfadesi alınan Mahmut S. ise serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri... Eşiyle tartışan kadının 1. kattan atladığı anlar kamerada
Son dakika haberleri... Eşiyle tartışan kadının 1. kattan atladığı anlar kamerada
Son dakika haberleri... Eşiyle tartışan kadının 1. kattan atladığı anlar kamerada
Son dakika haberleri... Eşiyle tartışan kadının 1. kattan atladığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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