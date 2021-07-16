Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı
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Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı Samsun'da evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polisinin olay sonrası balkondan düşme görüntüsü ortaya çıktı.

Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı

SAMSUN - Samsun'da evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polisinin olay sonrası balkondan düşme görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 31 yaşındaki polis memuru Emrullah Çitil, evlerinde aralarında çıkan tartışmada eşi Yasemin Çitil'in silahlı saldırısına uğradı. 4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Çitil'in balkondan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Devire gezen polis ekipleri tarafından fark edilen Emrullah Çitil, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Emrullah Çitil'in hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Karayolları Bölge Müdürlüğünde memur olarak çalıştığı öğrenilen 1 çocuk annesi Yasemin Çitil polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, polis memurunun balkondan düşe anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

Eşinin öldürdüğü özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada
Eşinin öldürdüğü özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada
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