Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı
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Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polisinin olay sonrası balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı.

Samsun'da evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polisinin olay sonrası balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 31 yaşındaki polis memuru Emrullah Çitil, evlerinde aralarında çıkan tartışmada eşi Yasemin Çitil'in (26) silahlı saldırısına uğradı. 4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Çitil'in balkondan düştü. Devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilen Çitil, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Çitil'in hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Karayolları Bölge Müdürlüğünde memur olarak çalıştığı öğrenilen 1 çocuk annesi Yasemin Çitil polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, polis memurunun balkondan düşme anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

(Muhammer Ay/İHA)

Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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