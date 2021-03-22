Son dakika haberleri: Eşinin kurşun yağdırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Eşinin kurşun yağdırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti

22.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:11
Son dakika haberleri: Eşinin kurşun yağdırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkan adam, boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkan adam, boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı. Olayda kurşunların hedefi olan motosiklet üzerindeki eş ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan koca aranırken, olayda yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olay, dün gece saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.B. idaresindeki 07 HAM 27 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Rabia Doğan isimli kadının (34) boşanma aşamasındaki eşi B.D. (52), aracıyla motosikleti takibe aldı. Motosikleti bir süre takip eden B.D., tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Rabia Doğan ve motosiklet sürücüsü H.B. yaralanırken, B.D. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rabia Doğan'ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B.'yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden Rabia Doğan tüm müdahalelere rağmen bu sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü H.B.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan B.D. yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler de ise 6 adet boş kovan bulundu.

Cezaevinden izinli ayrılmış

Diğer yandan B.D.'nin yaklaşık 4 yıldır cezaevinde olduğu ve bir süredir Covid-19 nedeniyle izinli olarak dışarıda bulunduğu belirtildi. - ANTALYA

Son dakika haberleri: Eşinin kurşun yağdırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Eşinin kurşun yağdırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Eşinin kurşun yağdırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Eşinin kurşun yağdırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Eşinin kurşun yağdırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Eşinin kurşun yağdırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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