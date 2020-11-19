Son dakika haberleri | Eşinin ailesine tüfekle ateş açıp kaçtı: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Eşinin ailesine tüfekle ateş açıp kaçtı: 1 ölü, 3 yaralı

19.11.2020 11:22 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:26
Son dakika haberleri | Eşinin ailesine tüfekle ateş açıp kaçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberler: ÇORUM'da Gencel K. (37), araçtan inen eşinin kardeşi Serkan Ö. (32) ile onun eşi ve çocuğunu, ardından da evini bastığı kayınvalidesi Gülizar Ö.'yü (64) tüfekle vurdu.

ÇORUM'da Gencel K. (37), araçtan inen eşinin kardeşi Serkan Ö. (32) ile onun eşi ve çocuğunu, ardından da evini bastığı kayınvalidesi Gülizar Ö.'yü (64) tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Serkan Ö. hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan Gencel K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Gece saatlerinde Gencel K., Bahçelievler Mahallesi Bahar 1'inci Cadde'de oturan eşinin kardeşi Serkan Ö.'nün evine gitti. Burada araçtan indiğini gördüğü Serkan Ö. ile eşi Alev Ö. (28) ve çocukları Güney Ö.'yü (3) gören Gencal K., tüfekle ateş etti. Saldırıda Serkan Ö. ile eşi ve oğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Gencel K., bu kez Çoraklık Bağları mevkiinde oturan kayınvalidesi Gülizar Ö.'nün evine gitti. Zili çalan Gencal K., kapı açılır açılmaz kayınvalidesini de tüfekle bacaklarından vurup, kaçtı. Gülizar Ö. de ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralılardan, başına isabet eden kurşunla yaralanan Serkan Ö., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

HER YERDE ARANIYOR

Alev Ö.'nün polise verdiği ifadesinde; eşi Serkan Ö.'nün kız kardeşinin bir süredir kayıp olduğu, eşi Gencel K.'nin de bu nedenle kendilerine saldırdığını söylediği belirtildi. Polis, Gencal K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Son dakika haberleri | Eşinin ailesine tüfekle ateş açıp kaçtı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Eşinin ailesine tüfekle ateş açıp kaçtı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Eşinin ailesine tüfekle ateş açıp kaçtı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Eşinin ailesine tüfekle ateş açıp kaçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

İlgili Haberler

Eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü, 3 yaralı
Eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Nevşehir'de hatalı sollama ölüm getirdi: 4 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Nevşehir'de hatalı sollama ölüm getirdi: 4 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi: Yolcu minibüsü yön levhası direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Yolcu minibüsü yön levhası direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Cansu Dere Cem Yılmaz Fatih Artman
Spor Mert Günok Erol Bulut Ozan Tufan Caner Erkin Lance Stroll
Tüm Haberler Kaza Bursa Medya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Eşinin ailesine tüfekle ateş açıp kaçtı: 1 ölü, 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 11:36:52. #1.15#
title