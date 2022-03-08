Son dakika haberleri! Eşini sokak ortasında öldüren koca: Amacım korkutmaktı (2) - Haberler

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Son dakika haberleri! Eşini sokak ortasında öldüren koca: Amacım korkutmaktı (2)

Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Eşini sokak ortasında öldüren koca: Amacım korkutmaktı (2)

Son dakika haberler: TUTUKLANDIAdıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında av tüfeğiyle başından vurup, öldüren Zeynal Yücel (50), çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADIYAMAN (DHA) - TUTUKLANDI

Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında av tüfeğiyle başından vurup, öldüren Zeynal Yücel (50), çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, -


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Adıyaman, Güncel, Haberler

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