Son dakika haberleri! Eşini sokak ortasında öldüren koca: Amacım korkutmaktı (2)
Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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Son dakika haberler: TUTUKLANDIAdıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında av tüfeğiyle başından vurup, öldüren Zeynal Yücel (50), çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ADIYAMAN (DHA) - TUTUKLANDI
Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında av tüfeğiyle başından vurup, öldüren Zeynal Yücel (50), çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mahir ALAN/ADIYAMAN, -
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel