Son dakika haberleri: Eşini öldürmek için halat sarkıttığı evin camına 'af yok' yazmış (3)
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Son dakika haberleri: Eşini öldürmek için halat sarkıttığı evin camına 'af yok' yazmış (3)

23.03.2021 19:14 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:50
Son dakika haberleri: Eşini öldürmek için halat sarkıttığı evin camına 'af yok' yazmış (3)

Son dakika gündem haberi: MEZAR TAHTASINA KIZLIK SOYADI YAZILDI Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eşinin oturduğu daireye 6'ncı kattaki boş daireden halatla giren eşi Erkan Sivrikaya tarafından öldürülen Meral Sivrikaya'nın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin...

MEZAR TAHTASINA KIZLIK SOYADI YAZILDI 

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eşinin oturduğu daireye 6'ncı kattaki boş daireden halatla giren eşi Erkan Sivrikaya tarafından öldürülen Meral Sivrikaya'nın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sivrikaya için Baklan ilçesi Dağal Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Sivrikaya'nın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. Meral Sivrikaya'nın mezarının başına dikilen tahtaya, kızlık soyadı olan 'Kayhan' yazılması dikkat çekti. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Sarıkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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