Son dakika haberleri! EŞİNİ MİNİBÜSLE EZEREK ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI - Haberler
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Son dakika haberleri! EŞİNİ MİNİBÜSLE EZEREK ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Ordu'nun Korgan ilçesinde yolda gördüğü boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i (45) kullandığı minibüsle çarpıp duvara sıkıştırarak öldüren İbrahim Pişkin (47), sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

KORGAN, ORDU (DHA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde yolda gördüğü boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i (45) kullandığı minibüsle çarpıp duvara sıkıştırarak öldüren İbrahim Pişkin (47), sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Son dakika haberleri! EŞİNİ MİNİBÜSLE EZEREK ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI

Son dakika haberleri! EŞİNİ MİNİBÜSLE EZEREK ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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