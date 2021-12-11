Son dakika haberleri | Eşini döven kocaya mahkemeden kötü haber: "Yaralama değil, kasten öldürmeye teşebbüs"

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - İzmir'de, İranlı eşini darp edip, bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kocanın, 'eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame, gönderildiği asliye ceza mahkemesi tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında değerlendirip ağır ceza mahkemesine sevk edildi.

18 Eylül 2021'de İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre, alkol ve uyuşturucu kullanan Tekin Yaşmin (27) ile eşi Khadijeh Khodajou (25) arasında tartışma çıktı. Yaşmin, 1'i engelli olan 2 çocuğunun gözü önünde Khodajou'yu önce darp etti ardından da mutfaktan aldığı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Bu sırada Khodajou balkona kaçarken peşinden giden Yaşmin, burada da şiddete devam edip, talihsiz kadının başına sehpayla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Khodajou, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşmin ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşmin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Khodajou'nun darp edildiği anlar ise komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Kolunu ısırıp, başına sehpa ile vurdu"

Tekin Yaşmin hakkında 'eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, tartışmanın kavgaya dönüştüğü, bu sırada Yaşmin'in eline meyve bıçağı alarak Khodajou'nun yüzüne ve sol bacağına doğru hamle yaparak yaraladığı belirtildi. Khodajou'nun, kendisini yaralamasını engellemek amacıyla kolunu tutarak, elinden bıçağı almaya çalıştığı, Yaşmin'in elinde kesikler oluştuğu kaydedildi. Olayın devamında ise Yaşmin'in, elini bırakması için Khodajou'nun kolunu ısırdığı belirtildi. Yaşmin'in, yardım istemek için balkona çıkan eşi Khodajou'nun başına, karnına ve sırtına elindeki beyaz renk sehpa ile defalarca vurduğu da iddianamede yer aldı. İddianame, Aliağa 2'nci Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianameyi inceleyen Aliağa 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, 'görevsizlik' kararı vererek olayın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında değerlendirip, dosyayı Karşıyaka Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Hakim, sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasını istedi. Asliye Ceza Mahkemesi, ayrıca Yaşmin'in tutukluluk halinin devamına da karar verdi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet