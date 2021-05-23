Son dakika haberleri | Eşini boğarak öldürüp kepçeyle gömen katil zanlısı koca tutuklandı
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Son dakika haberleri | Eşini boğarak öldürüp kepçeyle gömen katil zanlısı koca tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Erdal Anak - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Eşini boğarak öldürüp kepçeyle gömen katil zanlısı koca tutuklandı Genç kadının kayıp başvurusu yapan eşi tarafından öldürülüp, kepçe yardımıyla gömüldüğü belirlendi Katil zanlısı kocanın cesedi taşıdığı düşünülen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Antalya'nın Alanya ilçesinde, 3 gün...

Eşini boğarak öldürüp kepçeyle gömen katil zanlısı koca tutuklandı

Genç kadının kayıp başvurusu yapan eşi tarafından öldürülüp, kepçe yardımıyla gömüldüğü belirlendi

Katil zanlısı kocanın cesedi taşıdığı düşünülen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde, 3 gün önce kaybolan Aslı Öztürk'ün (36), korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eşini boğarak öldürüp kepçe yardımıyla araziye boş araziye gömdükten sonra şüphe çekmemek için kayıp başvurusunda bulunan katil zanlısı koca sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüphelinin eşinin halıya sarıp araca yüklediği anlara ise kameralara yansıdı.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde oturan Aslı Öztürk'ten haber alamadığı gerekçesiyle eşi Mesut Öztürk (29), geçen perşembe günü saat 04.30 sıralarında jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte eşi Mesut Öztürk'ten şüphe duyarak soruşturmayı derinleştirdi. Ekiplerin Konaklı Mahallesi'ndeki yaptığı güvenlik kameraları incelemelerinde Mesut Öztürk'ün eşini halıya sarılı vaziyette araca taşıdığı tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma Mesut Öztürk'ü yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen Öztürk ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Eşimin küfür ve hareket etmesinden dolayı kavga ettik. Daha sonra eşimi boğarak öldürdüm. Eşimin yürüyüşe gitmiş süsü vermek için kıyafetlerini alarak çöplere attım. Şüphe çekmeyim diye yalandan eşimi aradım. Gece vakti evden eşimi halı sararak evden çıkarıp araziye kepçe yardımıyla gömdüm" dedi. Zanlının itirafının ardından, ekiplerin nezaretinde sabaha karşı ceset de gömüldüğü yerden çıkarıp Alanya Belediyesi Morgu'na konuldu.

Karakoldaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen katil zanlısı koca, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadının cansız bedeni ise morgdaki işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Katil zanlısı güvenlik kamerasında

Diğer yandan cinayeti itiraf eden zanlının olay günü güvenlik kamerasına takıldığı görüntüler ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntüler Öztürk'ün araçla geldiği ve eşinin halıya sarılı cansız bedenini bu aracın bagajına yüklediği görüldü.

Son dakika haberleri | Eşini boğarak öldürüp kepçeyle gömen katil zanlısı koca tutuklandı
Son dakika haberleri | Eşini boğarak öldürüp kepçeyle gömen katil zanlısı koca tutuklandı
Son dakika haberleri | Eşini boğarak öldürüp kepçeyle gömen katil zanlısı koca tutuklandı
Son dakika haberleri | Eşini boğarak öldürüp kepçeyle gömen katil zanlısı koca tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Anak

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