Son dakika haberleri: Eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de, eşini kendisini aldattığı gerekçesiyle yaklaşık 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü öne sürülen sanık Mehmet Üner'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada, kardeşi tanık olarak dinlenildi.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Üner, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen sanığın kardeşi Turan Üner, ağabeyinin eşiyle aralarının yaklaşık 1,5 senedir bozuk olduğunu, nedenini tam olarak bilmediğini, yengesinin annesinin son 6 aydır ağabeyleriyle kaldığını ve bu sıralarda çiftin kavgalarının derinleştiğini anlattı.

Tanık Üner, ağabeyinin kendisine eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söylediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bana 'Yengenizi takip edin, hareketlerine bakın.' dedi. Yengem bizim oralı diye takip etmedim. Kimseyle de görmedim. Ağabeyim bana yengemi başka bir erkekle gördüğünü söyledi. Ben de 'Madem gördün niye müdahale etmedin? Gidip o muydu diye niye bakmadın?' dedim. Evlendiklerinde ilk 1,5 sene araları iyiydi. Çocukları olmuyordu. Ama ben yengemi biriyle görmedim. Olay olduğunda evdeydim, yatıyordum. Kız kardeşim eşimi aramış, eşim bana söyledi. Ben kardeşimi telefonla arayıp 'Yengemi başka bir erkekle gördüm.' gibi bir beyanda bulunmadım."

Söz alan sanık Mehmet Üner de "Kardeşim korktuğu için doğru beyanda bulunmamaktadır." dedi.

Sonrasında söz alan müşteki avukatı, "Sanık, önceki ifadelerinde kardeşinin karısını başka bir erkekle görüp kendisini aradığını söylemiştir. Bu celsede tanığın beyanlarından anlaşıldığı üzere sanığın aldatma öyküsü çürümüştür. Sanığın suçtan kurtulma ve haksız tahrikten yararlanmaya yönelik savunmasının kabul edilmemesini istiyoruz." diye konuştu.

Mahkeme, sanığın tutukluluk haline karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Ekim 2020'de Küçükçekmece'de kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Sıdıka Üner'i sanık Mehmet Üner'in yaklaşık 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtiliyor.

İddianamede, sanık Üner'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

AA / Melike Gallenkuş - Son Dakika Haberleri

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