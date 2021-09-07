Son dakika haberleri | Eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haberleri | Eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberleri | Eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Küçükçekmece'de, eşini kendisini aldattığı gerekçesiyle yaklaşık 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü öne sürülen sanık Mehmet Üner'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Küçükçekmece'de, eşini kendisini aldattığı gerekçesiyle yaklaşık 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü öne sürülen sanık Mehmet Üner'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Üner ile müşteki avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Daha önce yaptığı savunmayı tekrar eden sanık Üner, bu savunmaya eklemelerde bulunacağını söyledi.

Duruşmada savunma yapan Üner, 15-20 senedir güvenlik işinde çalıştığını, eşinin kendisini aldattığını, başka bir erkekle el ele dolaştığını kardeşi Tuğran Öner'in de bizzat gördüğünü, kendisinin de gördüğünü belirtti.

"Muz soyduğu bıçakla eşini öldürdü"

Bu durumu eşine sorduğunda yüzüne tükürerek, "Sana ne?" dediğini iddia eden Üner, şöyle devam etti:

"Ev aldım, eşimin üzerine yaptım. Ama eşim art niyetli bir insandı. Kaynanam son bir yıl bizde kaldı. Kaynanama eşimin beni aldattığını söylediğimde eşim beni cimcikledi, tam anlatamadım. Eşim olay günü yine geç geldi. Aldatma olayları nedeniyle tartıştık, yüzüme tükürdü. 'Şerefsizsin' dedi. O an kendimi kaybettim. Bıçakladım. Böyle olmasını istemedim. Bıçağı eşim mutfaktan getirdi sonrasını hatırlamıyorum. Ben onu sakinleştirmeye çalıştım ama sonrasını hatırlamıyorum. Eşim bıçağı alıp bana saldırdı. Ben de muz almıştım, muzu soymak için bıçağım vardı. Muzu dilimleyip yiyordum. Onunla bıçaklamış olabilirim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum."

Pişman olduğunu öne süren sanık Üner, böyle bir şey olmasını istemediğini kaydetti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederek, eksikliklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın kardeşi ve kayınvalidesinin duruşmada tanık olarak dinlenilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Ekim 2020'de Küçükçekmece'de kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Sıdıka Üner'i sanık Mehmet Üner'in yaklaşık 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtildi.

İddianamede, sanık Üner'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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