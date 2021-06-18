Son dakika: Eşini balkondan atarak öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası
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Son dakika: Eşini balkondan atarak öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

Son dakika: Eşini balkondan atarak öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Kayseri'nin İncesu ilçesinde tartıştığı eşini 3. kattaki evlerinin balkonundan atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şahsa, 24 yıl hapis verildi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde tartıştığı eşini 3. kattaki evlerinin balkonundan atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şahsa, 24 yıl hapis verildi. Şahıs, mahkemede "Ben karıncayı incitmedim" dedi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık M.S., müşteki ve sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, sanık M.S. hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan cezalandırılması yönünde verdiği mütalaayı tekrar etti. Mahkemede yeğenleri adına ifade veren M.S.'nin kardeşi O.S., "Şu anda yeğenlerim iyiler. Ben çocuklar adına şikayetçi değilim. Çocuklar babalarını bekliyorlar. Çocuklar bakanlıkta verdikleri ifadeleri değiştirmediler" diye konuştu.

"KARINCAYI İNCİTMEM"

Mahkemede son sözü sorulan sanık M.S.'de, "Eşimin telefonuna bir mesaj geldi. 'Bu nedir' diye sordum. Başkada bir şey hatırlamıyorum. Ben boş yere 1 yıldır hapis yatıyorum. Ben bunu yaptıysam, beni assınlar. Eşim kendini attı, beni de ateşe attı. Çocuklarım babasız kaldı. Burada bir mağdur var, o da benim. Ben neden tutuluyum? Ben bir karıncayı bile incitmedim. Benim suçum akşam olunca eve gitmek mi?" dedi.

Heyet tutuklu sanık M.S.'ye 'eşi kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

OLAY

5 Temmuz 2020'de İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.S. ile eşi G.S., evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.S., 3'üncü kattaki evin balkonundan düştü. Ağır yaralanan kadın, çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. G.S., hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kavga sırasında eşini balkondan attığı iddiasıyla M.S.'yi gözaltına aldı. Sorgusunda çelişkili ifadeler veren M.S., İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Mükremin Kaya/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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