Son dakika haberleri! Eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldürdü, 9 yıl sonra yakalandı

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da, 9 yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen 2 c¸ocuk annesi es¸i Dilek Tu¨ncer'i 26 yerinden bıc¸aklayıp, bogˆazını keserek o¨ldu¨ren Adem Tu¨ncer (33), jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla memleketi Muş'ta saklandığı evde yakalandı.

BURSA'da, 9 yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen 2 c¸ocuk annesi es¸i Dilek Tu¨ncer'i 26 yerinden bıc¸aklayıp, bogˆazını keserek o¨ldu¨ren Adem Tu¨ncer (33), jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla memleketi Muş'ta saklandığı evde yakalandı.

Olay, 26 Ekim 2011'de Bursa'nın merkez Yıldırım ilc¸esi C¸ınaro¨nu¨ Mahallesi Atlı Sokak'ta meydana geldi. Kayınbabası Abdurrahim Tontas¸'ın 4 katlı evinin 1'inci katında oturan Adem Tu¨ncer, iddiaya go¨re kendisinden bos¸anmak isteyen es¸i Dilek Tu¨ncer'i kızı Melek ve ogˆlu Melik kayınbabasının evindeyken 26 yerinden bıc¸aklayıp, bogˆazını keserek o¨ldu¨rdu¨. Cinayetin ardından kanlı elbiselerini degˆis¸tirip kac¸an sAdem Tüncer, polis ekiplerinin tu¨m c¸alıs¸malarına ragˆmen bugu¨ne kadar bulunamadı.Mus¸ Jandarma Komutanlıgˆı ekiplerince, aylardır su¨ren takip ve istihbari c¸alıs¸malar sonucu Adem Tüncer'in Toprakkale ko¨yu¨nde saklandıgˆı tespit edildi. Jandarma ekiplerince dron ile düzenlenen operasyonda Adem Tu¨ncer, belirlenen adreste saklandığı evde sahte kimlikle yakalandı. Operasyonda gizli bölmede yakalandığı öğrenilen Tu¨ncer, sevk edildiği adliyede çıkarldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine go¨nderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL