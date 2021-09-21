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Son dakika haberleri: Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını öldürdü

AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Manisa'nın Kula ilçesinde, kızının bıçaklı saldırısına uğradığı belirtilen kişi, yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Kula ilçesinde, kızının bıçaklı saldırısına uğradığı belirtilen kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayramşah Mahallesi'nde S.C'nin (36), babası Recep A'yı (69) evinde boğazından bıçakla yaraladığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Recep A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

S.C, Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Bir süredir eşinden ayrı babasıyla yaşadığı belirtilen şüphelinin suçunu kabul ettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri: Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını öldürdü

Son dakika haberleri: Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını öldürdü

Son dakika haberleri: Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını öldürdü

Son dakika haberleri: Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını öldürdü
AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri
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