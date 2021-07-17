Son dakika haberleri | Eşi tarafından öldürülen Özel Harekat Polisi toprağa verildi

Son dakika haberleri... Eşi tarafından öldürülen Özel Harekat Polisi toprağa verildi Samsun'da evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Özel Harekat Polisi kılınan cenaze namazının ardından memleketi Sivas'ta toprağa verildi Samsun'da evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Özel...